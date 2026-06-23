Manchester: arrestato latitante a capo di una organizzazione italo-albanese

BERGAMO (ITALPRESS) – Arrestato a Manchester latitante a capo di una organizzazione italo-albanese. La sua fuga si è fermata in un’abitazione di Manchester, nel Regno Unito. I reparti speciali della polizia inglese hanno fatto irruzione all’alba, mettendo le manette a un uomo sfuggito a un maxi blitz della Guardia di Finanza di Bergamo. Era l’ultimo tassello mancante di un’agguerrita banda italo-albanese, smantellata nel maggio 2025. Un gruppo criminale radicato in Lombardia, ma capace di allungare i propri tentacoli in mezza Italia, fino in Calabria. I reati contestati vanno dal traffico di droga alle rapine in villa, fino all’estorsione e allo sfruttamento della prostituzione. Per quest’ultima attività, la banda utilizzava persino un furgone Limousine extralusso da 200.000 euro. In totale l’inchiesta ha portato a 12 arresti e al sequestro di oltre 1,5 milioni di euro tra beni e contanti nascosti nei doppi fondi delle auto. Ora il latitante attende in un carcere britannico l’estradizione in Italia.pc/gsl (Fonte video: Guardia di Finanza)

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