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Cosenza: appicca il fuoco vicino ad un bosco, arrestato un 56enne

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Ago 5, 2026


COSENZA (ITALPRESS) – I Carabinieri del nucleo Forestale hanno arrestato per incendio boschivo doloso un 56enne di Morano Calabro, in provincia di Cosenza. Il Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza ha intensificato i controlli a fronte di una serie di incendi che stanno interessando la Calabria, compresa l’area protetta del Parco nazionale del Pollino. Un vasto rogo ha investito località “Vado”, a Morano Calabro, fuori dal perimetro del parco, in una zona di macchia mediterranea e colture agrarie prossima a un bosco di alto fusto di conifere e specie quercine, già interessata nei giorni precedenti da un incendio. L’intervento delle squadre antincendio della Regione Calabria e del Parco del Pollino ne ha contenuto la propagazione. I rilievi effettuati dai militari impegnati sul territorio, anche mediante l’impiego di un aereo, hanno consentito di ricostruire la dinamica. Le immagini acquisite dagli investigatori mostrano un’utilitaria che si accosta al ciglio della strada e un uomo che appicca il fuoco alla vegetazione, per poi allontanarsi rapidamente. La persona, già da tempo sottoposta a un mirato servizio di osservazione e pedinamento, è stata bloccata nell’immediatezza del fatto e tratta in arresto in stato di flagranza. L’indagato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Castrovillari. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri)

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