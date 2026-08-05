Caltanissetta: si costituisce il presunto autore di un duplice tentato omicidio

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Si è costituito in carcere ad Enna il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio del 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, nel Nisseno, dove un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti con colpi d’arma da fuoco. I carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta, che indagano sul caso, hanno notificato all’indagato un provvedimento di fermo di indiziato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi. Secondo una ricostruzione degli investigatori, basata sulla testimonianza delle due vittime, l’uomo e la donna, entrambi di Riesi, si trovavano a bordo dell’auto dell’uomo, ferma in un’area periferica, quando sono state avvicinate da un soggetto armato di pistola. L’aggressore ha esploso diversi colpi dapprima contro l’uomo, raggiungendolo alla nuca e al braccio, per poi colpire nella zona occipitale la donna, contro cui ha sferrato anche un fendente alla gola con un’arma da taglio. I Carabinieri della Stazione di Riesi, allertati dal 58enne mentre si stava recando all’ospedale di Mazzarino insieme all’altra vittima, hanno tempestivamente raggiunto il nosocomio, dove l’uomo è riuscito a fornire ai militari prime indicazioni utili alla identificazione dell’aggressore. Le successive indagini hanno consentito agli investigatori di stringere il cerchio sull’indagato. Da quel momento ininterrotte sono state le ricerche sul territorio che hanno visto l’impiego anche di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”. La vicenda è tuttora oggetto di approfondimento investigativo, sotto la direzione della Procura di Caltanissetta che coordina le indagini. vbo/abr/mrv

(Fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

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