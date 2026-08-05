Il Cdm vara il decreto-legge Campi Flegrei e nuove misure per il Sisma 2016

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta, nella sala stampa di Palazzo Chigi, a Roma, la conferenza stampa dedicata al Decreto-Legge Campi Flegrei, con un focus sulle disposizioni e sulle misure destinate ai territori colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016. All’incontro hanno partecipato il Commissario straordinario alla ricostruzione, senatore Guido Castelli, il deputato Paolo Trancassini e rappresentanti istituzionali delle Regioni interessate.

Aprendo gli interventi, Castelli ha definito il provvedimento “un passaggio fondamentale” per il percorso di ricostruzione, evidenziando alcune delle novità introdotte dal decreto. Tra queste, la possibilità di attribuire ai sindaci un ruolo diretto nella gestione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), consentendo loro di disporne in base alle esigenze dei territori. Il Commissario ha inoltre annunciato che il 4% delle risorse destinate alla ricostruzione sarà riservato ad attività di carattere sociale, con l’obiettivo di sostenere le comunità e favorire il rilancio dei territori colpiti.

Il deputato Paolo Trancassini ha rivolto un ringraziamento ai cittadini dei comuni terremotati, ricordando “la terribile esperienza” vissuta dalle popolazioni colpite dal sisma. Ha quindi sottolineato come le risorse previste dal decreto rappresentino “somme importanti” in grado di contribuire al rilancio dell’identità e della vitalità dei piccoli comuni dell’Appennino.

Nel corso della conferenza è intervenuto anche il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi, che ha richiamato le conseguenze dello spopolamento seguito al terremoto. “Molte persone nel 2016 le abbiamo dovute trasferire a San Benedetto o ad Ascoli e ovviamente è difficile riportarle indietro”, ha affermato, evidenziando le difficoltà nel favorire il rientro dei residenti. Franchi ha inoltre ribadito lo spirito di solidarietà tra le amministrazioni dei territori colpiti: “Noi comuni colpiti dal sisma ci sentiamo tutti fratelli nelle difficoltà”. Oltre a lui ci sono stati i ringraziamenti al governo anche da parte di altri esponenti delle aree colpite dal sisma.

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