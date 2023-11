Aperto il bando regionale per gli allevatori danneggiati dai lupi: 270.000 euro di fondi

Gli allevatori piemontesi possono contare anche per quest’anno sugli indennizzi da parte della Regione Piemonte per i danni subiti a causa delle predazioni dai lupi. L’Assessorato regionale all’Agricoltura e cibo ha aperto il primo bando per l’anno 2023 con una dotazione finanziaria complessiva di 270.000 euro.

Le modalità

Fino al 15 dicembre 2023, data di scadenza del bando, gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio regionale possono presentare domanda di contributo per l’indennizzo dei capi predati, uccisi, feriti e dispersi nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2023.

Bando sul sito della Regione Piemonte al link: https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/risarcimento- danni-2023-predazione-grandi- carnivori

Le parole

“Con il bando diamo aiuti concreti e sicuramente attesi dai nostri allevatori piemontesi, in merito agli attacchi al bestiame da parte dei lupi. Si tratta della prima dotazione finanziaria con fondi regionali per il 2023 e nei prossimi mesi aprirà un secondo bando, a copertura dei risarcimenti per la perdita dei capi al pascolo a fine stagione”, ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa.