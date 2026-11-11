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Allarme-bomba nelle scuole, Meloni convoca una riunione a Palazzo Chigi

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Nov 11, 2026

ROMA (ITALPRESS) – A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha convocato alle ore 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Alla riunione parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’Intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
Una mail anonima con il testo “Vi vogliamo annientare” è stata inviata ai dirigenti scolastici e ha fatto scattare l’allarme bomba in 300 istituti in tutta Italia. Le mail di minaccia sono firmate Mikhail Andropov. Evacuati ovunque studenti e personale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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