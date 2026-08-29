Attualità IN EVIDENZA Politica

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, il M5S: “Grande apprensione”

Di

Ago 29, 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’ex deputato M5S Alessandro Di Battista è stato ricoverato a Cuba. E’ giunto in ospedale in gravi condizioni. Ad anticipare la notizia è stato il Corriere della Sera.
“La comunità 5 stelle – si legge in una nota M5s – ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”.
“Alessandro Di Battista – scrive su X Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, riportando l’articolo pubblicato sul sito del quotidiano – è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore 48enne, ex deputato del Movimento 5 Stelle, che da anni è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste anche per Il Fatto Quotidiano, si trova nell’isola per realizzare reportage per Seif e TvLoft ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni”.
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, scrive su X che “da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Furti ad Alessandria: in 1 anno rubate 197 auto e 30 moto, ma solo 1 utente su 3 è assicurato

Ago 30, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 30 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 29, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Turismo, il ministro Mazzi: “Enorme potenziale per la Sicilia, dati eccezionali”

Ago 29, 2026

Ti sei perso...

Costume & Società Cucina Video

Ricetta: un pesto sano e gustoso

Ago 30, 2026
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Furti ad Alessandria: in 1 anno rubate 197 auto e 30 moto, ma solo 1 utente su 3 è assicurato

Ago 30, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: debutto vincente della Juve allo Stadium, 2-0 al Parma

Ago 30, 2026
Calcio Sport

Serie A: Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1

Ago 29, 2026