Attualità

Alessandria: le aperture dei musei pubblici nelle festività

DiRaimondo Bovone

Dic 23, 2025

SALE D’ARTE Via Machiavelli 13 – Alessandria
In corso l’esposizione “Ignazio Gardella – Progettare la Città” – Apertura dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19 – Compreso il festivo Venerdì 26 dicembre 2025, S. Stefano sempre 15- Aperture straordinarie festive : giovedì 25 dicembre, giovedì 1° gennaio, martedì 6 gennaio 15-19

MUSEO CIVICO DI PALAZZO CUTTICA – Via Parma 1 – Alessandria
In corso “Sguinzando la Faldiglia” esposizione di abiti sartoriali riprodotti per la
Ricostruzione Storica della Danza Curtense e “Ci vediamo in cartolina –Alessandria e il Natale attraverso lo sguardo di un altro tempo”, la mostra di Tony Frisina con fotografie, biglietti d’auguri natalizi e immagini del passato di Alessandria – Apertura dal venerdì alla domenica dalle 15 alle 19
Aperture straordinarie festive: giovedì 25 dicembre, venerdì 26 dicembre, giovedì 1° gennaio, martedì 6 gennaio sempre 15-19

MARENGO MUSEUM – Via Giovanni Delavo, Spinetta Marengo – Alessandria
Apertura il sabato e la domenica dalle 15 alle 19 – Apertura straordinaria festiva: venerdì 26 dicembre 15-19

TEATRO DELLE SCIENZE – Via 1821, n. 11 – Alessandria
Aperture ordinarie tutte le domeniche dalle ore 15 alle ore 19

INFO – www.asmcostruireinsieme.it[email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 23 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Difesa, il ministro Crosetto incontra i militari italiani in missione in Libano

Dic 22, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

La premier Meloni: “Italia ascoltata perché è una nazione forte e autorevole”

Dic 22, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Lazio, via libera dal Consiglio Regionale alla manovra di bilancio 2026

Dic 23, 2025
IN EVIDENZA

Lazio, Nobili “Legge di bilancio occasione sprecata per gli investimenti”

Dic 23, 2025
IN EVIDENZA

La Barba al Palo – A Riyadh si è rivisto il vero Napoli

Dic 23, 2025
IN EVIDENZA

Lazio, Righini “Nella manovra provvedimenti importanti su fisco e investimenti”

Dic 23, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x