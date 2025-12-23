IN EVIDENZA

Lazio, Nobili "Legge di bilancio occasione sprecata per gli investimenti"

Dic 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Questa legge di bilancio è una grande occasione sprecata perché erano state liberate molte risorse per investimenti. Questo è un fatto assolutamente positivo, ma poi queste risorse non sono state, come noi avevamo indicato, investite nelle grandi infrastrutture, nelle grandi opere che servono alla nostra regione per contribuire alla sua crescita, al suo sviluppo”. Così all’Italpress il consigliere regionale di Italia Viva, Luciano Nobili, in merito alla manovra di bilancio approvata dal Consiglio Regionale del Lazio.

