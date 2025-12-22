Attualità IN EVIDENZA Video

La premier Meloni: “Italia ascoltata perché è una nazione forte e autorevole”

Dic 22, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Sono qui oggi soprattutto per dire, non solo a voi, ma agli italiani con voi, che io, o noi, o chiunque altro che rappresenti le istituzioni al nostro livello, non veniamo ascoltati perché siamo bravi. Noi veniamo ascoltati perché rappresentiamo una nazione autorevole, noi veniamo ascoltati perché rappresentiamo una nazione forte e quella forza non la costruiamo noi. Quella forza la costruiscono migliaia di uomini e donne sparsi nel mondo, lontani dalle loro famiglie, disposti a sacrificarsi e a farlo nell’ombra, per dare a noi quello che serve a difendere l’Italia. Uomini e donne che chiaramente non vedranno i loro figli a Natale, uomini e donne che non passeranno il Capodanno con i loro amici, uomini e donne che non potranno abbracciare i loro cari, perché noi possiamo farlo con serenità”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in visita al Comando operativo di vertice interforze, rivolgendosi ai militari in collegamento.sat/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

