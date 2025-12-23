IN EVIDENZA

Lazio, Righini "Nella manovra provvedimenti importanti su fisco e investimenti"

Dic 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Consiglio Regionale ha approvato due misure fondamentali per il futuro della Regione Lazio: la Legge di Stabilità e la Legge di Bilancio per il 2026. Un risultato significativo di questa manovra è l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali su IRPEF e IRAP, frutto di un confronto serio e responsabile. La manovra fiscale permetterà a tutti i cittadini della Regione Lazio di non pagare neanche un euro in più di tasse nel corso del prossimo anno”. Così l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ai microfoni dell’Italpress in merito alla manovra approvata dal Consiglio Regionale.

