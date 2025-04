Un talento per la ricerca: Gabriela Del Angel Millàn dal Messico ad Alessandria

Sostenere la ricerca d’eccellenza attraendo talenti internazionali: è questo l’obiettivo che Solidal per la Ricerca porta avanti quotidianamente al fianco del DAIRI, diretto da Antonio Maconi. L’impegno si è concretizzato nell’arrivo all’Ospedale di Alessandria della dott.ssa dell’AOU AL, diretta dal Prof. Fabrizio Panaro, grazie ad una borsa di ricerca sostenuta da Solidal per la Ricerca. Si fermerà per un anno.

Un riconoscimento di prestigio per l’Ospedale e il DAIRI, che conferma la sua attrattività a livello internazionale, valorizzando un modello di integrazione tra assistenza, ricerca e formazione capace di creare nuove opportunità di sviluppo scientifico e professionale.

LE PAROLE – Così la dott.ssa Gabriela Del Angel Millàn, classe 1991, che ha un interessante curriculum formativo tra Messico, Cila e Brasile: «Ho scelto Alessandria per l’alto livello della struttura di Chirurgia Generale, che unisce un’elevata competenza clinica a una visione innovativa della ricerca. Ho trovato un ambiente dinamico, aperto alla collaborazione internazionale e con una forte sinergia tra pratica chirurgica, attività scientifica e formazione accademica, grazie anche alla partnership con l’Università del Piemonte Orientale. Entrare a far parte di un’équipe che crede nel valore della ricerca e nell’integrazione multidisciplinare è, per me, una straordinaria opportunità di crescita».

Gabriela Del Angel Millàn