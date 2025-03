Palatium Vetus: svelati i vincitori delle borse di studio del ‘Progetto Carla Nespolo’

Il 5 ottobre 2020 morì Carla Nespolo, presidente nazionale dell’Anpi, e già presidente (2004-2017) dell’Istituto per la storia della Resistenza di Alessandria. Per ricordarla, nelle settimane successive, l’Isral volle dar vita ad un’iniziativa per ricordare il suo impegno civile, sociale e politico. Nacque così, a dicembre 2020, il “Progetto Carla Nespolo” che vide l’Isral unito all’Università del Piemonte Orientale, all’Anpi di Alessandria, a Cgil, Cisl e Uil della provincia, alla Flc Piemonte, alla Fondazione Luigi Longo, all’Associazione Memoria della Benedicta, con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (che ha ospitato la conferenza stampa), della Provincia e del Comune di Alessandria, del Senato della Repubblica e della Presidenza Nazionale Anpi.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione CRAL, notaio Luciano Mariano: “È sempre motivo di viva soddisfazione conferire borse di studio a studenti universitari e ricercatori che si sono impegnati nell’approfondimento di argomenti di attualità, nel nome di un personaggio come Carla Nespolo, particolarmente nota e stimata a livello nazionale e molto amata nella nostra provincia, dove ha vissuto a lungo. Gli argomenti affrontati dai giovani premiati rispecchiano i valori per cui Carla Nespolo si è battuta in vita: donna tra le donne, ha difeso la parità di genere, in veste di parlamentare ha sempre avuto a cuore le sorti dell’ambiente, da antifascista ha difeso libertà e democrazia. Grazie al generoso sostegno della Fondazione il progetto, di durata biennale, ha premiato lavori scientifici e promosso ricerche su alcuni temi che hanno contraddistinto la vita pubblica di Carla Nespolo. Complimenti ai premiati per il loro impegno e la dedizione allo studio”.

VINCITORI – PREMI per lauree triennali dell’importo di 500 euro ciascuno – Chiara Pinguello, ‘Polarizzazione, conflitto e partigianeria. Linfe vitali dell’ethos democratico’ (relatore: Enrico Biale);

Morena Fasano, ‘Le trasformazioni storiche della prostituzione nel contesto delle dinamiche lavorative’ (relatrice: Chiara Bertone).

PREMI per lauree magistrali dell’importo di 1.000 euro ciascuno – Elena Gasdi, ‘Il futuro della democrazia in chiave cosmopolitica’ (relatori: Enrico Biale, Giorgio Barberis); Camilla Sofia Biroli, ‘Globalizzazione ed ecologia: un Green New Deal a emissioni zero’ (relatori: Giorgio Barberis, Stefano Quir).

BORSE post-laurea di avviamento alla ricerca dell’importo di 3,500 euro lordi ciascuna – Camlla Sofia Biroli – ‘2035: Una questione di contro-transizione’.

Giorgia Francia – ‘Governo Meloni: una vittoria per le donne?’

BORSA post-doc dell’importo complessivo di 6.250 euro lordi – Bruna Mura – ‘Un campo di ricerca che rischia di andare in fumo. Traiettorie per approfondimenti di ricerca sulle Manifatture Tabacchi italiane’.