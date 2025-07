Lions al Castello di Piovera venerdì 18 luglio per la presentazione del libro ‘Maghe e streghe d’Italia’

Venerdì 18 luglio, alle ore 21, l’Orangerie del Castello di Piovera ospita la presentazione dell’ultimo libro di Pierluigi Serra, dal titolo “Maghe e streghe d’Italia”, edito da Newton Compton. L’appuntamento sarà preceduto da un apericena alle ore 20. L’evento è promosso dal Lions International – Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia, sotto il patrocinio del Comune di Alluvioni Piovera e del Castello di Piovera. L’Italia, come il resto d’Europa, nei secoli scorsi ha conosciuto il pugno di ferro dell’Inquisizione, che ha represso, spesso con grande violenza, le credenze e le pratiche considerate contrarie alla religione cattolica. E la prima cosa a cui si pensa, quando si nomina l’Inquisizione, non può che essere la caccia alle streghe. Fattucchiere, maghe, guaritrici, janas: la tradizione popolare italiana è ricca di figure femminili ammantate di mistero e magia, spesso osteggiate dalla comunità più ortodossa e non di rado finite nelle grinfie degli inquisitori. I registri dei tribunali di allora restituiscono i ritratti di donne profonde, capaci di opporsi all’autorità tirannica con fierezza e con una forza d’animo incrollabile.

Il Castello di Piovera