‘Kids and Seniors’: il 4 settembre al circolo ‘La Casetta’ il karaoke solidale per la ricerca

Una serata di musica, divertimento e solidarietà per sostenere la ricerca sanitaria: è questo lo spirito del “Karaoke per la Ricerca – Speciale kids and seniors”, l’evento solidale in programma mercoledì 4 settembre alle ore 19.30 presso il Circolo Culturale Sportivo Ricreativo “Europa – La Casetta” di Alessandria (via S. Giovanni Bosco 63) a sostegno di Solidal per la Ricerca.

L’iniziativa, che prevede premi per i primi 3 classificati, sarà accompagnata da un apericena inclusa nella quota di partecipazione: 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. La formula unisce il piacere di cantare insieme, in un clima di allegria e condivisione, alla possibilità concreta di sostenere le attività di ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi. Parte del ricavato sarà destinato ai progetti del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS) del DAIRI, diretto da Tatiana Bolgeo.

INFO – contattare Tatiana Bolgeo al numero 0131-206309.