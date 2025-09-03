Alessandria in primo piano Costume & Società Salute & Scienza

‘Kids and Seniors’: il 4 settembre al circolo ‘La Casetta’ il karaoke solidale per la ricerca

DiRaimondo Bovone

Set 3, 2025 , , , , , ,

Una serata di musica, divertimento e solidarietà per sostenere la ricerca sanitaria: è questo lo spirito del “Karaoke per la Ricerca – Speciale kids and seniors”, l’evento solidale in programma mercoledì 4 settembre alle ore 19.30 presso il Circolo Culturale Sportivo Ricreativo “Europa – La Casetta” di Alessandria (via S. Giovanni Bosco 63) a sostegno di Solidal per la Ricerca.

L’iniziativa, che prevede premi per i primi 3 classificati, sarà accompagnata da un apericena inclusa nella quota di partecipazione: 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. La formula unisce il piacere di cantare insieme, in un clima di allegria e condivisione, alla possibilità concreta di sostenere le attività di ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi. Parte del ricavato sarà destinato ai progetti del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS) del DAIRI, diretto da Tatiana Bolgeo.
INFO – contattare Tatiana Bolgeo al numero 0131-206309.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Salute & Scienza Video

Il governatore Zaia: “In Veneto 70.000 interventi l’anno per la cataratta”

Set 2, 2025
Costume & Società Sport

Dal calcio una spinta al turismo, Agadir vuole crescere ancora

Set 2, 2025
Alessandria in primo piano Cinema IN EVIDENZA

Cinema: “Strane Creature – I corsi”, dal 13 settembre al 4 ottobre alla SOMS del Cristo

Set 2, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Alessandria in primo piano Costume & Società Salute & Scienza

‘Kids and Seniors’: il 4 settembre al circolo ‘La Casetta’ il karaoke solidale per la ricerca

Set 3, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Terza vittoria dell’Italbasket agli Europei, Spagna piegata 67-63

Set 3, 2025
TOP NEWS

Nazionale, Fabbian ed Esposito “L’Azzurro è un sogno”

Set 3, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 3 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 2, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x