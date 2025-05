Dai soci CIA Alessandria-Asti un assegno da 2.000 euro per ‘Fondazione Uspidalet’

Anche per il 2025 la raccolta fondi a fine solidale di Cia Alessandria-Asti è stata destinata alla Fondazione Uspidalet. L’assegno, del valore di 2.000 euro, è stato consegnato dalla presidente provinciale Cia Daniela Ferrando e dal direttore Paolo Viarenghi al presidente della Fondazione Bruno Lulani.

La raccolta fondi è stata attivata in occasione della campagna di tesseramento Cia 2025 e come iniziativa benefica legata alla distribuzione del calendario associativo annuale Cia, dedicato questo anno alle Fattorie Didattiche.

Ferrando ha commentato che Cia Alessandria-Asti ritiene di grande valore l’attività della Fondazione Uspidalet, per l’impegno a favore dell’acquisto di macchinari e attrezzature per l’Ospedale Cesare Arrigo di Alessandria, polo di eccellenza italiana per l’età pediatrica. Cia ha anche collaborato alla distribuzione dei biglietti della Lotteria di Natale della Fondazione.

Lulani ha ringraziato Cia e i soci per la raccolta fondi e ha spiegato che la donazione contribuirà al progetto Digital Pathology, una campagna di raccolta fondi per uno scanner e un software ad altissima definizione per il sistema di refertazione. I principali beneficiari saranno i pazienti pediatrici con dismotilità intestinali o con patologie ossee, i pazienti con neoplasie del sistema nervoso centrale e quelli con lesioni dei tessuti molli e talora anche casi di criobiopsie polmonari che richiedono una valutazione esperta. In un anno si prevede che avranno accesso a questo progetto circa 4.000 pazienti.

Tutti possono sostenere la Fondazione Uspidalet attraverso il 5×1000 durante la campagna di dichiarazione dei redditi, per cui è possibile fissare appuntamento nei Caf Cia. Info su ciaal-at.it.

Videointerviste qui.