ACLI: da quando si riceve l’Indennità di Accompagnamento?

L’Indennità di Accompagnamento è una prestazione assistenziale mensile, esente da Irpef.

Inoltre non concorre alla determinazione del requisito reddituale per attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali dello Stato. Il medico di cura presenta domanda, poi ci sarà visita Commissione medico-legale della ASL. Il Verbale che verrà emesso viene verificato dall’Inps, che può convalidarlo o richiedere un’ulteriori accertamenti.

È cumulabile con tutti gli altri trattamenti assistenziali e previdenziali (pensioni dirette o indirette) erogati degli enti di previdenza L’Indennità è compatibile anche con lo svolgimento di attività lavorativa senza alcun limite di reddito. Sono esclusi dal diritto all’Indennità di Accompagnamento le persone invalide ricoverate gratuitamente in istituto di degenza o per fini riabilitativi. Il day-hospital non è considerato ricovero e pertanto non influisce sull’erogazione di questa Indennità.

