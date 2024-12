Biblioteca di Alessandria più accessibile: donato dai club Lions un lettore per ciechi e ipovedenti

Una nuova strumentazione a sostegno di ciechi e ipovedenti arricchisce la Biblioteca “Francesca Calvo” di Alessandria sempre più inclusiva. Fautori della donazione il Lions Bosco Marengo Santa Croce, il Lions Gavi e Colline del Gavi, il Lions Bosco Marengo La Fraschetta e il Lions Alessandria Emergency and Rescue. Un ringraziamento particolare all’Associazione Onlus ‘Abilitando’ per la collaborazione al progetto.

Prende così avvio il servizio del visore al 2° piano del palazzo, nella Sala intitolata a Helen Keller. La collocazione non è casuale in quanto i Lions, seguendo l’esempio della Keller che li esortò a lottare contro le tenebre, diventando Cavalieri della luce, sono da sempre impegnati nel campo della conservazione della vista e nell’assistenza ai ciechi. Lo strumento donato è stato specificatamente sviluppato per tutti gli utenti indipendente, del loro residuo visivo.

Con l’ingrandimento dello schermo, le opzioni per migliorare lettura e funzionalità di lettura con sintesi vocale, includendo la navigazione sul web, consentirà di favorire la conoscenza e la cultura, rendendo la Biblioteca Civica di Alessandria un luogo sempre più accessibile a tutti i potenziali utenti e consentendo a chiunque di coltivare il piacere derivante dalla lettura.