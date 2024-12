Automotive, il ministro Urso: “Il Green Deal una Caporetto europea”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo capito prima degli altri che si stava profilando la Caporetto dell’auto europea, lo abbiamo capito perché, a differenza di altri, noi non abbiamo una visione ideologica e religiosa dell’elettrico, ma una visione pragmatica e responsabile su come affrontare la transizione”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad Atreju. Poi ha spiegato: “Perché in questi mesi le case automobilistiche europee chiudono gli stabilimenti e annunciano licenziamenti? Perché dal 1° gennaio scatta una delle norme folli del Green Deal che prevede che le case automobilistiche europee devono avere una crescente minore emissione di CO2, vendendo sempre più auto elettriche in proporzione a quelle endotermiche. Capendo il problema noi prima di altri, abbiamo individuato la soluzione e l’abbiamo presentata in Europa”.

