Solidarietà: gli ‘Asili Notturni’ di Alessandria e il bilancio di un anno di attività

Oltre 1.000 prestazioni odontoiatriche e oculistiche a persone in difficoltà. La sede alessandrina degli “Asili Notturni Umberto I ha presentato i risultati di un anno di vita e di impegno nel sociale: gli interventi effettuati nei primi 1 mesi del 2024 sono stati complessivamente 1.013, di cui 813 prestazioni di odontoiatria e 200 di oculistica. Dati che hanno superato nettamente le previsioni basate sull’attività svolta nel 2° semestre 2023. Oltre 100 le protesi dentarie impiantate e 60 gli occhiali da vista consegnati.

I dati sono emersi nel corso di un incontro pubblico a Palazzo Cuttica, organizzato dal Comune di Alessandria per iniziativa degli assessori Roberta Cazzulo e Gianni Ivaldi.

La sede di Alessandria di ‘Asili Notturni’, 1 delle 5 in Piemonte, fu inaugurata il 5 maggio 2023 nei locali dati in comodato gratuito dal Comune in via Buonarroti 1 (Quartiere Cristo), ristrutturati e attrezzati con i contributi di Regione Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.



L’attività, coordinata da Pier Giuseppe Rossi, coinvolge un consistente numero di volontari che mettono gratuitamente la loro professionalità a disposizione delle persone più disagiate: 10 dentisti, 1 assistente di poltrona, 1 igienista, 1 oculista, 3 optometristi, più una dozzina di volontari che si occupano dell’accoglienza dei pazienti e delle pratiche di segreteria.



Così Pier Giuseppe Rossi, ex comandante dei Vigili Urbani della città e responsabile della sede alessandrina: “I numeri presentati sono frutto dell’impegno dei volontari che condividono le finalità di “Asili Notturni Umberto I”, prodigandosi per alleviare le sofferenze di coloro che non hanno disponibilità economiche per far fronte le costose cure dentistiche e oculistiche. Non possiamo accogliere tutti i pazienti, ma solo quelli indirizzati dal CISSACA e dalle associazioni di volontariato, senza discriminazioni di razza, religione o provenienza, prendendoci cura anche dei bambini. Abbiamo stipulato convenzioni anche con chi si occupa di detenuti, profughi e minori disagiati. Un grande ‘grazie’ a Comune di Alessandria, Regione Piemonte, Fondazione CRAL e Confartigianato per il Sociale ODV, oltre agli odontotecnici associati che ci hanno fornito le protesi dentarie per gli assistiti”.

Il pubblico presente in sala