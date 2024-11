Alberi di Natale ‘veri’ in casa e in piazza con la pianificazione e la gestione certificata

Uncem sostiene la campagna di PEFC Italia per alberi veri nelle piazze dei Comuni italiani.

Se provenienti da vivai specializzati o da foreste e boschi gestiti in maniera sostenibile, sono la scelta migliore e che assicura il minore impatto ambientale, specialmente se confrontati con le alternative in plastica che, a fine vita, diventano rifiuti difficili da smaltire.

Gli alberi si possono, si devono tagliare. Quelli giusti e da corretta pianificazione, certificata, secondo le vigenti regole regionali e nazionali.

Uncem e PEFC invitano i Comuni italiani a compiere una scelta di campo, selezionando soltanto alberi provenienti da foreste o coltivazioni certificate: un’occasione per promuovere anche una maggiore consapevolezza sulla provenienza delle piante e sull’importanza del gestire in modo sostenibile il nostro patrimonio boschivo. Negli ultimi anni, ad esempio, gli alberi di piazza San Pietro sono sempre stati offerti da Comuni con territori certificati. È il caso della Val Maira nel 2023 e della Valle di Ledro per il 2024.