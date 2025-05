Salute, ambiente e partecipazione: il progetto ‘Sintesi’ sarà presentato lunedì 5 maggio al Castello di Casale

All’interno del calendario di eventi organizzati per la Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto, lunedì 5 maggio, a partire dalle 9.30, la Sala Marescalchi del Castello di Casale Monferrato ospiterà la presentazione del progetto della Regione Piemonte dal titolo “SINTESI – Un nuovo patto tra salute, ambiente e comunità”.

L’iniziativa nasce per condividere con la cittadinanza le attività e i primi risultati di questo progetto nazionale, coordinato per la Regione Piemonte dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi.

Finanziato attraverso il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, mira a costruire un sistema permanente di sorveglianza ambientale e sanitaria nei territori contaminati, con interventi di prevenzione, ricerca e partecipazione attiva, dedicando particolare attenzione ai Siti di Interesse Nazionale (SIN), fra cui quello di Casale Monferrato (48 Comuni, 700 km²).

Uno spazio sarà dedicato all’illustrazione degli indicatori ambientali e sanitari individuati per descrivere il SIN di Casale Monferrato, nonché allo studio caso-controllo attualmente in fase di avvio. Verranno inoltre mostrate le evidenze di efficacia degli interventi di prevenzione e promozione della salute nei SIN, insieme ai modelli epidemiologici, per proiettare l’incidenza del mesotelioma in Piemonte nei prossimi 20 anni. Durante l’evento verranno presentati anche i primi risultati delle attività partecipative con la cittadinanza, il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per i pazienti affetti da mesotelioma, i progetti di sorveglianza sanitaria negli ex-esposti ad amianto nel SIN di Casale Monferrato, l’approccio integrato per lo screening e la prevenzione del tumore polmonare e le strategie per la valutazione degli interventi di prevenzione previsti dal progetto.