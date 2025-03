Venezuela, Tajani: “Al G7 e con Rubio ho parlato di Trentini”

ROMA (ITALPRESS) – “Durante il mio intervento nel corso del dibattito sul Venezuela ho ribadito l’importanza di fare ogni sforzo per liberare il nostro connazionale Trentini”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a conclusione dei lavori della ministeriale Esteri del G7 in Canada. “Ricordo che ieri durante il mio intervento nel corso del dibattito sul Venezuela, ho ribadito l’importanza di fare ogni sforzo per liberare il nostro connazionale Trentini, detenuto in un carcere in Venezuela senza poter essere visitato dal nostro console. Ne ho parlato anche oggi, in occasione dell’incontro col segretario di Stato USA Rubio”.lcr/mca1/sat

(Fonte video: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale)

