Che baraonda! L’estate scorsa dei grigi sembrava confusa e difficile, ma questa lo è molto di più. Si capisce davvero poco fra gente che va, gente che viene, annunci, minacce, silenzi stampa, dichiarazioni incontrollate, potenziali tesserati che non firmano contratti e tesserati reali che scappano dopo gli insulti ‘social’.

Senza dimenticare che i 15 giocatori sotto contratto si allenano ogni giorno, in attesa di avere lumi sul futuro proprio e della società. Ma dormono in una foresteria, già a disposizione del settore giovanile dell’Alessandria, e non su brandine di fortuna nel centro di allenamento Michelin. Quelli senza casa, almeno. Fino a quando il dt Quistelli riuscirà a risolvere il problema.

Ma c’è una certezza ed è l’allenatore, fresco di firma (martedì intorno alle 14.30, foto) ed ex dalla Primavera 2: Fulvio Fiorin, 63 anni il prossimo novembre. Ecco il comunicato ufficiale della società che lo certifica:

L’U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di comunicare che Fulvio Fiorin è il nuovo allenatore della prima squadra. Uomo di campo e ricco di esperienza, Fiorin ha vissuto molti anni da collaboratore nell’A.C. Milan, sia come formatore di tecnici sia come membro dello staff tecnico di Filippo Inzaghi per il campionato di Serie A 2014/15. Nella passata stagione ha condotto alla salvezza la formazione Under 19 dell’Alessandria nel campionato Primavera2. Buon lavoro mister!

Va detto che Fiorin, in possesso di Licenza Pro Uefa, modulo prediletto 3-4-3, ha un curriculum di tutto rispetto a livello di squadre giovanili, con alcune esperienze come vice o assistente, anche ad alto livello. Da 1° allenatore, però, non è stato troppo fortunato, incorrendo in qualche esonero. Considerata la storia recente dell’Alessandria. speriamo che il percorso di Fiorin sia più fortunato di quello di Stellini, più vincente di lui in carriera, simile come storia, ma disastroso in grigio.

Ultima nota: nell’imprevedibile vai-e-vieni di questi giorni, pare che l’Alessandria sia senza massaggiatore, vista la rinuncia del fisioterapista Simone Conti. Qualcuno ne troverà un altro….