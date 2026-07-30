Ricerca, pubblicazioni e innovazione: al via il Premio Roberto Riccoboni Solidal 2026

È stato presentato il nuovo bando del Premio Roberto Riccoboni Solidal 2026, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Riccoboni Holding, Solidal per la Ricerca e l’IRCCS Ospedale-Universitario di Alessandria, per sostenere e valorizzare i Laboratori di Ricerca DAIRI.

La principale novità dell’edizione 2026 è l’articolazione del Premio in tre diverse categorie, pensate per accompagnare la ricerca in momenti differenti del suo percorso.

La prima categoria, del valore di 15.000 euro, è destinata alla migliore nuova proposta di ricerca innovativa, con particolare attenzione allo studio della relazione tra salute e ambiente.

La seconda, del valore di 3.500 euro, sostiene invece la pubblicazione di un articolo scientifico in preparazione o in fase di sottomissione, riferito a risultati già disponibili e realisticamente pubblicabili entro 6 mesi dalla scadenza del bando.

L’ultima, del valore di 1.500 euro, è dedicata alla valorizzazione del migliore articolo scientifico già pubblicato.

Il Premio è aperto ai ricercatori dell’IRCCS AOU AL, dell’ASL AL e dell’Università del Piemonte Orientale afferenti ai Laboratori di Ricerca, la cui responsabile è Annalisa Roveta. La stessa persona potrà partecipare anche a tutte e 3 le categorie, purché presenti candidature riferite a progetti, lavori o articoli distinti.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 21 ottobre 2026. I vincitori saranno annunciati in occasione della Settimana della Ricerca, in programma nel mese di novembre.

INFO – Visitare la pagina: Premio Roberto Riccoboni Solidal 2026 | Azienda Ospedaliero -Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – Alessandria