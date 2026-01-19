Attualità Viaggiando Video

Traffico aereo cresciuto a livello mondiale

Gen 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il traffico aereo mondiale continua a crescere, seppur con un lieve rallentamento. A novembre l’Rpk, Revenue Passenger-Kilometer, di settore è aumentato del 5,7% su base annua, raggiungendo quota 758 miliardi. È quanto rileva Iata, International Air Transport Association. Su base destagionalizzata la crescita resta solida, ma l’incremento mensile è stato marginale, segnale di una domanda che inizia a stabilizzarsi. La capacità complessiva è cresciuta del 5,4% su base annua. Poiché l’offerta è aumentata più lentamente della domanda, il fattore di carico ha toccato l’83,7%, in rialzo di 0,3 punti percentuali e nuovo record per il mese di novembre, un dato che conferma l’elevato livello di utilizzo degli aeromobili da parte delle compagnie. A trainare il mercato è soprattutto il traffico internazionale, cresciuto del 7,7% rispetto a novembre 2024. Più contenuta la dinamica del traffico domestico, in crescita del 2,7%.
