Catania: i Carabinieri salvano una bimba di 5 mesi dalla madre che voleva soffocarla

CATANIA (ITALPRESS) – Un intervento tempestivo e decisivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania ha consentito di salvare la vita a una neonata di soli 5 mesi. L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al 112 NUE effettuata dalla sorella di una giovane mamma che, dopo essersi chiusa a chiave nella camera da letto con la piccola, aveva inviato un messaggio in cui manifestava l’intenzione di compiere un gesto estremo. I militari hanno raggiunto il luogo da dove era partito il messaggio, una palazzina, salendo poi all’ultimo piano ed entrando nell’appartamento, dove la giovane donna si era barricata. Considerata la situazione di estremo pericolo e l’urgenza di intervenire, i Carabinieri hanno forzato l’accesso alla stanza, riuscendo a bloccare la madre mentre stava soffocando la neonata con le mani e con un cuscino. Grazie alla prontezza e alla professionalità dei militari, è stato immediatamente praticato il massaggio cardiaco alla piccola, che fortunatamente ha ripreso conoscenza dopo pochi istanti. La piccola è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Marco”, dove è attualmente ricoverata nel reparto di Pediatria per accertamenti, ma non in pericolo di vita. La madre, invece, è stata sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio ed è stata ricoverata presso il reparto di Psichiatria per l’avvio delle cure e degli accertamenti specialistici.

vbo/azn