Un vero e proprio boom per il vino piemontese. L’export del 1° semestre 2026 viaggia in controtendenza positiva rispetto al resto d’Italia, e il Piemonte conquista il 2° posto nazionale per valore delle esportazioni, superando la Toscana.

I DATI – Secondo l’Osservatorio Unione Italiana Vini, nei primi 6 mesi dell’anno le vendite all’estero del vino piemontese hanno raggiunto i 566,9 milioni di euro, segnando un +2,4% a fronte al calo nazionale del -6,2%. Il Piemonte è l’unica regione del podio che recupera, riguadagnando la seconda posizione in Italia dopo il Veneto (-8,4%) e superando la Toscana (-7,4%). Dopo un primo trimestre chiuso a +0,5% (255,2 milioni di euro), il Piemonte ha infatti accelerato nel 2° trimestre.

Eccezionale la performance dell’Asti Spumante Docg, scelto dalla Regione come Vino dell’Anno 2026, che con 73 milioni di euro registra in 6 mesi una progressione del 28%. A livello generale, i vini spumanti italiani reggono meglio (+0,4%) rispetto ai vini fermi imbottigliati (-8,9%). Gli USA restano il 1° mercato per i rossi Dop piemontesi, assorbendo quasi 1/4 delle esportazioni. Dopo una prima metà dell’anno difficile per l’intero comparto italiano negli States (-14,1%), i dati dell’Osservatorio dell’Unione Italiana Vini segnalano una confortante ripresa degli ordini nel 3° trimestre.

Il vino si conferma apripista, ma l’intero comparto agroalimentare del Piemonte ha registrato (primi 6 mesi) una crescita dell’8,9%, superando i 10,2 miliardi di euro.

LE PAROLE – Questo il commento del presidente Alberto Cirio e dell’assessore a Commercio e Agricoltura, Paolo Bongioanni: «Sono dati straordinari e ci insegnano 3 cose: capacità dei nostri vitivinicoltori di intercettare i cambiamenti dei mercati e dei consumi. La seconda è il traino del vino, apripista per l’intera filiera agroalimentare del Piemonte. La terza è la scelta della Regione di puntare sulla promozione, accompagnando i nostri produttori verso nuovi mercati. Siamo stati a Hong Kong, New York, e Pechino, finanziamo missioni internazionali dei nostri consorzi ogni mese, il prossimo anno saremo ad Haikou e Shanghai. Abbiamo iniziato a dare al Piemonte il respiro internazionale che merita».