La premier Meloni: “Se alcuni giudici vogliono governare, si candidino”

MILANO (ITALPRESS) – “Alcuni giudici vogliono governare. Il problema è che se io sbaglio, gli italiani mi mandano a casa. Se sbagliano loro non succede niente. Se alcuni giudici vogliono governare, si candidino alle elezioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in collegamento con l’evento “La ripartenza”, organizzato da Nicola Porro a Milano, rispondendo a una domanda sul caso Almasri e sull’avviso ricevuto dalla Procura di Roma. Poi ha aggiunto: ”Non è normale che certi giudici politicizzati cerchino di colpire chi non è politicamente schierato con loro. Sono degenerazioni che hanno messo in ginocchio la nazione più bella del mondo. Non intendo mollare di un centimetro, almeno fino a quando saprò che la maggioranza degli italiani è per me”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).