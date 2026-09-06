Regione Piemonte: quasi 300 milioni di euro in 7 anni per lo sviluppo della montagna

La programmazione regionale dedicata alla montagna e al patrimonio forestale per la programmazione 2021/2027 può contare su quasi 300 milioni di euro di risorse regionali, statali ed europee. Di queste, oltre 108 milioni di euro sono destinati direttamente alle Unioni Montane, mentre altri 108 milioni di euro derivano dalla programmazione europea a favore di imprese, enti pubblici e GAL. A queste risorse si aggiungono oltre 35 milioni di euro della programmazione forestale 2021-2027, destinati alla gestione forestale sostenibile, alla tutela della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla valorizzazione del patrimonio boschivo. Da sottolineare inoltre il costante incremento degli investimenti destinati alle scuole di montagna, passati dai 540.000 euro del 2021 ai 750.000 euro del 2026, a conferma della volontà di rafforzare un servizio essenziale per la permanenza delle famiglie e la vitalità delle comunità locali. Resta anche garantita la copertura delle risorse destinate al funzionamento delle Unioni Montane e del relativo personale, assicurando continuità all’attività degli enti che rappresentano il presidio istituzionale delle realtà montane.

Accanto alle politiche dedicate alla montagna, la Regione Piemonte continua inoltre ad attuare la Strategia nazionale per le Aree Interne, uno strumento complementare rivolto ai territori caratterizzati da maggiore fragilità demografica e territoriale. Nell’ambito della programmazione 2021-2027 sono stati destinati 23 milioni di euro alle nuove Aree interne della Valsesia e delle Terre del Giarolo (cui si aggiungono i 43.850.000 milioni della precedente programmazione per le Valli Maira e Grana, Ossola, Bormida, Lanzo) attraverso l’integrazione di risorse europee e statali a sostegno dei servizi essenziali e dei progetti di sviluppo locale.