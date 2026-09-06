ACLI: l’indennità di frequenza che scade al compimento dei 18 anni

Nel 2026 l’importo mensile dell’Indennità di Frequenza è di 351,04. Questa Indennità, legata alla frequentazione scolastica dei minori disabili, viene erogata dall’INPS da ottobre a giugno di ogni anno, fino al compimento dei 18 anni (decade automaticamente al raggiungimento della maggiore età). I ratei mensili non vengono pagati nei mesi di luglio, agosto e settembre, salvo che sia attestata la partecipazione a centri riabilitativi o a corsi terapeutici presso ASL o strutture convenzionate.

A 18 anni, l’Indennità viene sospesa automaticamente, perché si tratta di un beneficio destinato ai minorenni e termina con la maggiore età. Non vi è una conversione automatica in altre forme di sostegno: una volta maggiorenne, il giovane deve sottoporsi a un nuovo accertamento sanitario per valutare l’eventuale diritto a una prestazione da adulto (come l’assegno mensile di invalidità civile o la pensione di inabilità) ed è necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile all’INPS.

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