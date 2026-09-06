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ACLI: l’indennità di frequenza che scade al compimento dei 18 anni

DiRaimondo Bovone

Set 6, 2026 , , ,

Nel 2026 l’importo mensile dell’Indennità di Frequenza è di 351,04. Questa Indennità, legata alla frequentazione scolastica dei minori disabili, viene erogata dall’INPS da ottobre a giugno di ogni anno, fino al compimento dei 18 anni (decade automaticamente al raggiungimento della maggiore età). I ratei mensili non vengono pagati nei mesi di luglio, agosto e settembre, salvo che sia attestata la partecipazione a centri riabilitativi o a corsi terapeutici presso ASL o strutture convenzionate.
A 18 anni, l’Indennità viene sospesa automaticamente, perché si tratta di un beneficio destinato ai minorenni e termina con la maggiore età. Non vi è una conversione automatica in altre forme di sostegno: una volta maggiorenne, il giovane deve sottoporsi a un nuovo accertamento sanitario per valutare l’eventuale diritto a una prestazione da adulto (come l’assegno mensile di invalidità civile o la pensione di inabilità) ed è necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile all’INPS.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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