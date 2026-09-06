La richiesta del consigliere comunale Sciaudone: più verde e meno asfalto attorno agli alberi

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del consigliere comunale di Alessandria, Maurizio Sciaudone

Rimuovere l’asfalto attorno alle radici degli alberi per favorire la loro respirazione, migliorare l’infiltrazione dell’acqua piovana e contribuire a ridurre l’inquinamento. È quanto chiedeva, già nel 2023, il consigliere comunale Maurizio Sciaudone, attraverso un’interpellanza presentata all’amministrazione.

Nel documento veniva citato anche uno studio dell’Università di Yale secondo il quale l’asfalto, quando viene colpito dai raggi solari, può emettere importanti concentrazioni di inquinanti, dai quali si originano anche particelle sottili come il PM2,5, dannose per la salute pubblica. A distanza di 3 anni, però, secondo Sciaudone la situazione non sarebbe cambiata: “Questa interpellanza era già stata presentata nel 2023 all’assessore Serra (5 Stelle). La rimozione dell’asfalto sarebbe dovuta già partire, ma per ora non è stata eliminata nemmeno una striscia d’asfalto”.

Maurizio Sciaudone

Nel frattempo, la petizione ‘Alessandria più verde’, lanciata su Change.org per chiedere la piantumazione di nuovi alberi, ha raccolto più di 1.000 firme. Sciaudone sostiene l’iniziativa, ma ritiene che si sarebbe potuto intervenire già su alcune strade cittadine: “Supporto volentieri questa petizione, ma si potevano fare dei primi passi già in alcune strade, per esempio in corso Carlo Marx, dove tutte le radici degli alberi sono completamente coperte dall’asfalto”.

Da qui l’appello del consigliere all’amministrazione comunale affinché intervenga rapidamente: “Questa amministrazione deve mettere in campo tutte le azioni necessarie per effettuare la rimozione dell’asfalto dalle radici nei viali alberati di Alessandria, soprattutto in vista del programma “Alessandria 2030”, dove la lotta al cambiamento climatico è uno degli obiettivi più importanti dell’Agenda 2030”.