Vacanze: protezione solare e salute della pelle, cosa dicono le evidenze scientifiche

La diffusione capillare sui social media di contenuti dedicati alla salute ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema dell’esposizione ai raggi solari e dell’effettiva utilità dei prodotti protettivi. In diversi casi, tesi prive di contestualizzazione sostengono persino che l’impiego frequente delle protezioni possa incrementare il rischio di sviluppare lesioni tumorali della pelle. Tuttavia, un’analisi attenta e rigorosa dei dati scientifici pubblicati dalle principali riviste internazionali e dalle istituzioni sanitarie offre un quadro completamente diverso.

I dati epidemiologici a livello globale indicano che la grande maggioranza dei melanomi cutanei è direttamente associata alle radiazioni ultraviolette. Nelle popolazioni caratterizzate da fototipi chiari, dove l’incidenza di questo genere di patologie risulta particolarmente elevata, la quota di diagnosi riconducibili all’azione deleteria dei raggi UV supera abbondantemente l’80%. Gli ultravioletti, penetrando nella cute, provocano alterazioni dirette al DNA delle cellule epidermiche, lasciando vere e proprie impronte molecolari. Inoltre, l’insorgenza di scottature intense e ripetute, in particolare durante l’infanzia e l’adolescenza, rappresenta un elemento di rischio ampiamente documentato.

Le ricerche di tipo osservazionale che evidenziano una contemporanea presenza tra uso regolare di prodotti solari e maggiore incidenza di tumori cutanei non dimostrano un legame di causa ed effetto. Si tratta, in realtà, di un tipico fenomeno noto come causalità inversa o di una complessa distorsione dei dati. Le persone che scelgono di applicare più spesso la protezione solare sono frequentemente quelle che presentano una pelle estremamente sensibile, un’elevata esposizione al sole o una storia clinica già caratterizzata da patologie dermatologiche, elementi che le spingono ad adottare maggiori cautele soltanto in un secondo momento.

Gli stessi ricercatori spiegano che i filtri solari ad ampio spettro, capaci di schermare sia i raggi UVA sia i raggi UVB, costituiscono strumenti indispensabili per ridurre la quota complessiva di radiazioni assorbite dall’organismo. Affinché la protezione risulti davvero efficace, occorre applicare una quantità di prodotto adeguata, riapplicarla a intervalli regolari durante la giornata e integrarla con norme di prudenza fondamentali, come la ricerca dell’ombra e l’uso di cappelli, occhiali e indumenti idonei. In un panorama informativo spesso frammentato, fare riferimento alle indicazioni ufficiali delle società scientifiche rimane il modo più sicuro per tutelare la propria salute.