Sonno e alimentazione: i cibi che favoriscono un riposo naturale

La melatonina è l’ormone fondamentale che regola il ciclo di sonno e veglia, indicando al nostro organismo quando è il momento di riposare. Prima di ricorrere agli integratori, è utile sapere che questa sostanza è presente in diversi alimenti comuni, perfetti da inserire nella cena per supportare il rilassamento notturno grazie alla preziosa sinergia con altri nutrienti essenziali.

Tra le fonti vegetali più studiate spiccano i frutti rossi, in particolare le ciliegie aspre. Il loro succo, consumato con regolarità, favorisce un sonno più lungo e ristoratore grazie anche all’apporto di polifenoli dalle spiccate proprietà antiossidanti.

Anche i pesci grassi, come il salmone, offrono un eccellente contributo. Oltre a contenere direttamente l’ormone del sonno, sono ricchi di preziosi acidi grassi omega-3 e vitamina D, elementi che regolano la serotonina e facilitano l’addormentamento.

Le uova, pur avendo un apporto minore di melatonina, contengono triptofano, un amminoacido precursore della serotonina, e sono ottime fonti di vitamina D, rivelandosi utili soprattutto per contrastare i disturbi del sonno nelle fasi di transizione ormonale.

Sorprendentemente, anche i funghi si posizionano tra le fonti naturali più concentrate in assoluto. Questi alimenti offrono al contempo buone dosi di selenio, un minerale che contrasta lo stress ossidativo migliorando in modo significativo la qualità del riposo.

Per chi ama i piccoli spuntini serali, la frutta secca come noci e pistacchi rappresenta una scelta ideale. Il loro consumo costante ottimizza l’efficienza del sonno complessiva, potenziata dall’azione protettiva e antinfiammatoria della vitamina E.

Infine, il classico bicchiere di latte vaccino si conferma un ottimo alleato. Sebbene contenga poca melatonina isolata, racchiude un mix perfetto di triptofano, magnesio, zinco e carboidrati che calma il sistema nervoso e aiuta il cervello ad assimilare i nutrienti durante la notte.