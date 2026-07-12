Il verde urbano è una possibile soluzione contro afa e isole di calore

Il cambiamento climatico ha preso la strada del caldo e, in prospettiva, sarà sempre peggio. Quindi la soluzione, o meglio, una delle soluzioni, potrebbe essere quella di migliorare il verde urbano, piantando nuovo alberi. Non è una soluzione immediata ma, vista la prospettiva, potrà essere molto utile in futuro. Infatti il verde urbano nelle città può abbassare la temperatura fino a 3,5°, tutelando la salute dei cittadini. Lo dice un’analisi Coldiretti su dati CNR, diffusa con il caldo che assedia l’Italia e l’Europa.

Fondamentale, dunque, il ruolo degli alberi, con effetti rilevanti non solo sulla salute ma anche sulle bollette: il caldo record è, infatti, accompagnato da una crescita dei consumi energetici legati all’uso massiccio dei condizionatori, con conseguente aumento di emissioni che alimentano il riscaldamento globale. In pratica, un cane che si morde la coda.

Per Coldiretti Alessandria è necessario dunque investire con decisione nella forestazione urbana, considerando che il verde rappresenta appena il 3% della superficie comunale dei capoluoghi, secondo i dati Istat. Considerato che una pianta adulta può assorbire fino a 250 grammi di polveri sottili l’anno, mentre un ettaro di vegetazione sottrae fino a 20 tonnellate di CO2, l’investimento conviene dal punto di vista economico: secondo il CNR, ogni euro investito nel verde porta benefici fino a 3 euro.

LE PAROLE – Spiega il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “La messa a dimora di nuovi alberi è fondamentale per affrontare l’emergenza climatica e per rompere l’assedio dello smog nelle città. Con ondate di calore sempre più intense e persistenti è strategica la presenza e la gestione del verde urbano, tanto che un parco di grandi dimensioni può abbassare il livello di calore da 1 a 3 gradi rispetto a zone dove non ci sono piante o ombreggiature verdi”.

Il direttore Elio Gasco aggiunge: “Serve anche una corretta gestione del patrimonio. In Italia le aree verdi urbane sono solo il 2,9% dei territori comunali. Ma i benefici di alberi e aree verdi sulla salute degli umani sono importanti: aiutano lo sviluppo cerebrale, migliorano le funzioni cognitive, la creatività, il senso di equilibrio, la memoria di lavoro”.