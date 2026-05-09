L’auto e le pulizie di primavera: un ‘detox’ necessario

Con l’arrivo della primavera e delle prime giornate di sole, il rito delle pulizie stagionali si sposta dalle mura domestiche al garage. Dopo mesi di pioggia, fango e sale stradale, la nostra auto merita un trattamento “detox” completo. Non è solo una questione di estetica: curare i dettagli oggi significa preservare il valore del veicolo nel tempo, garantendo un ambiente salubre per i primi weekend fuori porta della stagione.

Il primo passo fondamentale è la decontaminazione degli esterni. Durante l’inverno, il sale sparso sulle strade può annidarsi nel sottoscocca e nei passaruota, innescando silenziosi processi di corrosione. Un lavaggio accurato, insistendo proprio sulle parti meno visibili e più vicine al suolo, è la mossa strategica per allungare la vita della carrozzeria. Per chi vuole cimentarsi nel fai-da-te, l’applicazione di una cera rapida dopo l’asciugatura non solo regala una lucentezza rinnovata, ma crea uno scudo protettivo contro i pollini e la resina che diventeranno i nemici principali delle prossime settimane.

Passando all’abitacolo, il lavoro si fa più minuzioso. I tappetini hanno accumulato per mesi umidità e detriti che possono generare cattivi odori: una spazzolata energica e un’aspirazione profonda sono d’obbligo. Ma il vero segreto di una pulizia efficace risiede nei dettagli trascurati, come le guarnizioni delle portiere. Pulirle e trattarle con un prodotto specifico eviterà che si secchino con il primo caldo, garantendo una perfetta tenuta acustica.

Un’attenzione particolare va poi dedicata ai vetri interni: la patina grassa che si forma durante l’inverno, a causa del riscaldamento, è responsabile di fastidiosi riflessi quando il sole è basso all’orizzonte. Infine, un tocco di igienizzante per le bocchette dell’aria eliminerà i batteri annidati nei condotti, assicurando che la brezza primaverile che entra in auto sia fresca e, soprattutto, pulita. Bastano poche ore di lavoro per trasformare la guida in un’esperienza di vero benessere.