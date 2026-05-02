IN EVIDENZA

Maxi scambio tra tir e suv, sequestrati 30kg di droga: 2 arresti a Milano

Di

Mag 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Un tir, un SUV e uno scambio di borse in un’area di sosta tra Milano e Bergamo. È finita con l’arresto di due persone, un marocchino di 27 anni e un albanese di 50, l’operazione della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese che ha portato al sequestro di un enorme carico di droga e contanti. L’indagine è partita seguendo i movimenti del ventisettenne che, a bordo di un SUV compatto, faceva la spola tra un box a Vizzolo Predabissi e un’abitazione a Castiraga Vidardo, nel lodigiano. Dopo giorni di pedinamenti, i poliziotti hanno seguito l’uomo fino a Stezzano, nella bergamasca. Qui, nei pressi di un’area di sosta, è avvenuto lo scambio decisivo: il giovane ha consegnato al camionista due borse contenenti 270mila euro in contanti, ricevendo in cambio due sacchi carichi di droga: 10 chili di cocaina e 17 di eroina.

pc/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Longevity Magazine – Puntata del 2/5/2026

Mag 2, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

La Regione Piemonte stanzia 14,15 milioni € per prevenzione e riciclo dei rifiuti

Mag 2, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 2 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 1, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Longevity Magazine – Puntata del 2/5/2026

Mag 2, 2026
IN EVIDENZA

Maxi scambio tra tir e suv, sequestrati 30kg di droga: 2 arresti a Milano

Mag 2, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026
TOP NEWS

Sinner non si ferma: è finale a Madrid, sfiderà Zverev

Mag 2, 2026