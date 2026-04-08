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Evasioni dal carcere: il SAPPE chiede di rafforzare i controlli sulle misure esterne

DiRaimondo Bovone

Apr 8, 2026 , , , , ,

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) esprime apprezzamento per la cattura, avvenuta dopo 2 mesi di ricerche, di Loris Gargiulo, il 23enne evaso dal carcere di Lodi dove stava scontando alcuni anni di detenzione per reati contro il patrimonio commessi quando era ancora minorenne.
Ma stigmatizza con fermezza la recente evasione, avvenuta durante un permesso pasquale, di Elia Del Grande, 50enne originario di Cadrezzate, noto per essere stato l’autore della cosiddetta “strage dei fornai”, dalla casa-lavoro di Alba.

LE PAROLE – Così Donato Capece, segretario generale del SAPPE: “Si tratta di episodi gravi che, tuttavia non devono inficiare il sistema complessivo della concessione dei permessi premio ai detenuti. Si tratta di strumenti fondamentali per il percorso di reinserimento sociale. Al contrario questi fatti devono rappresentare uno stimolo concreto a rafforzare il Corpo di Polizia Penitenziaria, prevedendo un maggiore impiego di personale e una più capillare sia sul territorio, sia nell’area penale esterna, per garantire controlli più efficaci e prevenire altre fughe”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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