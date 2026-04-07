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Boom del turismo in Europa, il 2025 consolida la crescita

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Apr 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 si conferma come un anno record per il settore ricettivo europeo, con 3 miliardi di pernottamenti e una crescita del 7% rispetto al 2019, segnale di un’espansione ormai strutturale. Secondo l’analisi presentata da Bip Corporate Finance & Strategy, il mercato è trainato soprattutto dal ritorno dei flussi internazionali, con la clientela estera che rappresenta il 49% del totale. La Spagna guida la classifica europea con 366 milioni di pernottamenti, seguita da Germania e Italia. L’area mediterranea resta la più attrattiva e registra anche un aumento delle tariffe medie, con la Grecia in testa. In Italia la tariffa media raggiunge i 152 euro, in lieve crescita. Il mercato italiano mostra solidità, con il comparto alberghiero ancora dominante, ma cresce il peso dell’extra-alberghiero, che spinge verso modelli più flessibili. Aumentano i flussi internazionali, più propensi a soggiorni lunghi e con una spesa superiore. Si rafforza inoltre la domanda premium: gli hotel a 4 e 5 stelle crescono in occupazione e pernottamenti. Parallelamente aumentano investimenti e presenza delle catene, mentre emergono nuovi trend come nomadismo digitale, benessere e l’influenza dei social nelle scelte di viaggio.
gsl

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