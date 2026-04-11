Musica: ecco ‘Duro e puro’, nuovo singolo del cantautore marchigiano Andrea Belfiori

”Duro e Puro”, è il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista marchigiano Andrea Belfiori, pubblicato il 3 aprile scorso dopo l’ottimo riscontro del brano “Panta Rei” e il successivo tour “Panta Rei Tour 2025” che lo ha visto calcare i palchi di tutta Italia. Il brano è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero ed è disponibile sulle maggiori piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/DuroePuro

LE PAROLE – Il cantautore Andrea Belfiori descrive così il suo ultimo lavoro: “Un brano rock viscerale, costruito su chitarre taglienti e un ritmo incalzante: “Duro e Puro” racconta la battaglia quotidiana di chi sceglie di seguire la propria strada, anche quando il percorso si fa impervio, tra cadute, errori e delusioni. Tra sudore, ferite e sogni messi alla prova, la canzone dà voce a una determinazione ostinata: quella di chi trova sempre la forza di rialzarsi e ripartire. Con un linguaggio diretto e immagini potenti, questo nuovo brano attraversa le contraddizioni della vita, speranze tradite, scelte sbagliate, aspettative e rinunce, trasformando ogni fallimento in energia per andare avanti, a muso duro contro gli ostacoli. “Duro e Puro” si afferma così come inno alla resistenza e all’autenticità: vivere, lottare e credere nei propri sogni senza mai tradire la propria essenza”.

BIOGRAFIA – Andrea Belfiori, cantautore e polistrumentista originario di Osimo (AN), intraprese il suo percorso musicale da autodidatta, maturando le prime esperienze con diverse band locali. Poi si formò presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, studiando contrabbasso, e avviò il proprio percorso professionale collaborando con la Pressing di Lucio Dalla. Nel corso della sua carriera ha affiancato, in diverse vesti, artisti di rilievo come Gianluca Grignani, PFM e Cristiano De André. Da oltre 20 anni alterna la produzione dei propri brani all’attività di arrangiatore freelance e talent scout per etichette discografiche. Nel 2013 pubblicò l’album Andrea Belfiori (Astral Music, distribuzione Believe). Nel 2016 vinse il Sanremo Music Awards col brano Non è possibile. Nel 2019 uscì I Like (Universal Music), che lo portò tra i 5 finalisti di Sanremo Rock e gli valse il premio F.I.P.I. per il brano Buona Vita, dedicato al tema dei padri separati in contesti conflittuali. Nello stesso anno si esibisce sul palco del Teatro Ariston al Premio Tenco come vocalist accanto a Eric Burdon degli Animals. A dicembre 2023 pubblicò i singoli Sottointeso e Il Gioco, con la partecipazione di Giuseppe Scarpato. Il 2024 lo vide protagonista di un tour nazionale, chiudendo l’anno come ospite al Teatro Ariston di Sanremo per la finale di Sanremo Rock & Trend. Nel 2025, dopo la vittoria del contest “Zocca Paese della Musica”, aprì il 5 giugno il concerto del tour Vasco Live 2025 alla Visarno Arena di Firenze davanti a 60.000 spettatori. Da qui prese il via il Panta Rei Tour 2025, che lo portò in tutta Italia.

CANALI SOCIAL – https://www.instagram.com/andrea.belfioriofficial?igsh=NnVhbjcxN3Z1NjBi https://youtube.com/@AndreaBelfioriVEVO?si=QfSXhww7nlvmKHrB

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CREDITI – Il brano è pubblicato dall’etichetta Lungomare S.r.l. che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo un occhio di riguardo nei confronti dei giovani Artisti. La label vanta la proprietà di Album che sono entrati nella storia della musica italiana, tra i quali spiccano quelle del mai dimenticato Mike Francis e alcune delle grandi produzioni del Maestro Angelo Branduardi, giunto nel 2024 a 50 anni di carriera.

Management: Lungomare srl – www.lungomare-srl.com – [email protected] – https://www.instagram.com/lungomaresrl/ –https://www.tiktok.com/@lungomare.s.r.l