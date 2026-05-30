Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo dell’Atalanta

BERGAMO (ITALPRESS) – Dopo il divorzio con Tony D’Amico, importante rinforzo per l’Atalanta per quel che riguarda lo staff dei dirigenti. In attesa che venga ufficializzato l’addio di Raffaele Palladino e il nome del nuovo tecnico (in pole Maurizio Sarri), in nerazzurro arriva Cristiano Giuntoli, ex ds di Napoli e Juventus. Il club nerazzurro, infatti, ha comunicato ufficialmente “l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario – in qualità di direttore sportivo – di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione. Nato a Firenze, intraprende la carriera da dirigente sportivo appena 36enne, quindi 18 anni fa. Dopo una prima esperienza allo Spezia, da direttore sportivo è tra i grandi artefici della straordinaria ascesa del Carpi, che conquista quattro promozioni in cinque anni, passando dalla Serie D alla prima storica partecipazione al campionato di Serie A. Dopo sei stagioni in Emilia ricche di soddisfazioni e un ciclo vincente che lo ha subito consacrato tra i migliori dirigenti del panorama calcistico italiano, a Napoli – a partire dal 2015 – vive un’altra tappa significativa e di successo della sua carriera, vincendo una Coppa Italia (stagione 2019/20) e lo storico terzo scudetto partenopeo (stagione 2022/23), traguardi che certificano e sublimano l’eccellente lavoro svolto in Campania. Conclude la sua proficua esperienza al Napoli da Campione d’Italia per assumere nell’estate del 2023 l’incarico di managing director football della Juventus, con cui vince la Coppa Italia nella prima delle sue due stagioni trascorse a Torino. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto al direttore Giuntoli, augurandogli buon lavoro”. Giuntoli dovrebbe ritrovare in nerazzurro Maurizio Sarri, il tecnico con cui ha lavorato a Napoli.

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