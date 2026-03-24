Tornano i treni del mare fra Piemonte e Liguria, dal 2 aprile nei fine settimana

Da giovedì 2 aprile, in occasione delle festività pasquali e poi nei fine settimana, ritornano i collegamenti ferroviari di rinforzo tra Piemonte e Liguria, utilizzate dai piemontesi per raggiungere la Riviera di Ponente. Il servizio negli anni ha registrato una crescita costante di utilizzo e rappresenta un punto di riferimento per la mobilità turistica e del tempo libero, oltre che una valida alternativa all’utilizzo dell’auto privata nei periodi di maggiore traffico.

Saranno 18 i treni aggiuntivi (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica) che, oltre alla normale programmazione, viaggeranno tra Torino e la Riviera ligure di Ponente.

Gli orari dei treni del mare sono disponibili sul sito di Trenitalia.

La Regione Piemonte continuerà a investire su questo servizio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la mobilità ferroviaria e renderla sempre più attrattiva e competitiva. L’impegno guarda sia al turismo, sia alla qualità della vita dei cittadini e alla sostenibilità degli spostamenti, riducendo la pressione sul traffico stradale lungo le principali direttrici verso la costa.

L’assessore Marco Gabusi

LE PAROLE – Così l’assessore ai Trasporti della Regione, Marco Gabusi: «I treni del mare si confermano un servizio strategico per il Piemonte, grazie alle risorse investite per potenziare i collegamenti verso la Liguria nei periodi di maggiore afflusso, per migliorare l’offerta di trasporto pubblico, incentivare l’utilizzo del treno e garantire soluzioni concrete per gli spostamenti».

