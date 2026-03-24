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Tornano i treni del mare fra Piemonte e Liguria, dal 2 aprile nei fine settimana

DiRaimondo Bovone

Mar 24, 2026 , , , , ,

Da giovedì 2 aprile, in occasione delle festività pasquali e poi nei fine settimana, ritornano i collegamenti ferroviari di rinforzo tra Piemonte e Liguria, utilizzate dai piemontesi per raggiungere la Riviera di Ponente. Il servizio negli anni ha registrato una crescita costante di utilizzo e rappresenta un punto di riferimento per la mobilità turistica e del tempo libero, oltre che una valida alternativa all’utilizzo dell’auto privata nei periodi di maggiore traffico.
Saranno 18 i treni aggiuntivi (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica) che, oltre alla normale programmazione, viaggeranno tra Torino e la Riviera ligure di Ponente.
Gli orari dei treni del mare sono disponibili sul sito di Trenitalia.

La Regione Piemonte continuerà a investire su questo servizio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la mobilità ferroviaria e renderla sempre più attrattiva e competitiva. L’impegno guarda sia al turismo, sia alla qualità della vita dei cittadini e alla sostenibilità degli spostamenti, riducendo la pressione sul traffico stradale lungo le principali direttrici verso la costa.

L’assessore Marco Gabusi

LE PAROLE – Così l’assessore ai Trasporti della Regione, Marco Gabusi: «I treni del mare si confermano un servizio strategico per il Piemonte, grazie alle risorse investite per potenziare i collegamenti verso la Liguria nei periodi di maggiore afflusso, per migliorare l’offerta di trasporto pubblico, incentivare l’utilizzo del treno e garantire soluzioni concrete per gli spostamenti». 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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