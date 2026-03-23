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Ascoltare le articolazioni: una guida per distinguere dolore e infiammazione

DiRaimondo Bovone

Mar 23, 2026 , , , ,

Il dolore articolare, tecnicamente noto come artralgia, è un segnale che il nostro corpo invia per indicare un malessere a carico di strutture fondamentali come ossa, cartilagini, legamenti o tendini. Non si tratta sempre di una patologia specifica, ma piuttosto di un sintomo poliedrico che può variare per intensità e durata, manifestandosi sia durante lo sforzo fisico, sia nei momenti di riposo. Le origini di questi fastidi sono molteplici: possono derivare da processi degenerativi naturali come l’artrosi, da traumi improvvisi, da sovraccarichi funzionali o da cambiamenti fisiologici profondi, come quelli legati alla menopausa e alle fluttuazioni ormonali.

Un aspetto cruciale per la gestione del proprio benessere è imparare a distinguere tra il semplice dolore meccanico e l’infiammazione vera e propria. Il dolore non infiammatorio è solitamente legato al movimento o al carico; tende a peggiorare durante la giornata, ma trova sollievo con il riposo. In questo caso, l’eventuale rigidità è passeggera e non si notano gonfiori o calore sulla pelle.
Al contrario, quando è in atto un processo infiammatorio, il dolore non concede tregua nemmeno di notte. Si accompagna a una rigidità mattutina prolungata e l’articolazione appare spesso calda o gonfia, segnali di una risposta attiva del sistema immunitario che richiede un’attenzione differente.

La distinzione tra dolore acuto e cronico segna un altro confine importante. Se il primo è improvviso e spesso legato a un evento transitorio, il secondo persiste nel tempo, minando la qualità del sonno e la libertà di movimento. È fondamentale non sottovalutare i segnali persistenti: quando il dolore limita le attività quotidiane, diventa ricorrente o si associa a gonfiori sistematici, è necessario consultare un professionista. Una diagnosi tempestiva è lo strumento più efficace per prevenire danni strutturali permanenti e per impostare strategie mirate che, dai percorsi riabilitativi ai corretti stili di vita, permettano di preservare la funzionalità delle nostre articolazioni a lungo termine.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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