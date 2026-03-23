Ascoltare le articolazioni: una guida per distinguere dolore e infiammazione

Il dolore articolare, tecnicamente noto come artralgia, è un segnale che il nostro corpo invia per indicare un malessere a carico di strutture fondamentali come ossa, cartilagini, legamenti o tendini. Non si tratta sempre di una patologia specifica, ma piuttosto di un sintomo poliedrico che può variare per intensità e durata, manifestandosi sia durante lo sforzo fisico, sia nei momenti di riposo. Le origini di questi fastidi sono molteplici: possono derivare da processi degenerativi naturali come l’artrosi, da traumi improvvisi, da sovraccarichi funzionali o da cambiamenti fisiologici profondi, come quelli legati alla menopausa e alle fluttuazioni ormonali.

Un aspetto cruciale per la gestione del proprio benessere è imparare a distinguere tra il semplice dolore meccanico e l’infiammazione vera e propria. Il dolore non infiammatorio è solitamente legato al movimento o al carico; tende a peggiorare durante la giornata, ma trova sollievo con il riposo. In questo caso, l’eventuale rigidità è passeggera e non si notano gonfiori o calore sulla pelle.

Al contrario, quando è in atto un processo infiammatorio, il dolore non concede tregua nemmeno di notte. Si accompagna a una rigidità mattutina prolungata e l’articolazione appare spesso calda o gonfia, segnali di una risposta attiva del sistema immunitario che richiede un’attenzione differente.

La distinzione tra dolore acuto e cronico segna un altro confine importante. Se il primo è improvviso e spesso legato a un evento transitorio, il secondo persiste nel tempo, minando la qualità del sonno e la libertà di movimento. È fondamentale non sottovalutare i segnali persistenti: quando il dolore limita le attività quotidiane, diventa ricorrente o si associa a gonfiori sistematici, è necessario consultare un professionista. Una diagnosi tempestiva è lo strumento più efficace per prevenire danni strutturali permanenti e per impostare strategie mirate che, dai percorsi riabilitativi ai corretti stili di vita, permettano di preservare la funzionalità delle nostre articolazioni a lungo termine.