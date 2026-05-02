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Fiamme sul Monte Faeta, focolai attivi sul versante Pisano: le immagini

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Mag 2, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – Prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco per il vasto incendio boschivo che sta interessando le aree di Santa Maria del Giudice (Lu), San Giuliano Terme e Asciano (Pi), in zona Monte Faeta. Sul posto sono impegnati 197 Vigili del Fuoco, 142 unità sul fronte pisano e 55 su quello lucchese, con rinforzi provenienti anche da Emilia Romagna e Liguria, 66 i mezzi di soccorso impiegati. Alle operazioni partecipano squadre a terra supportate da mezzi aerei: attualmente in azione 3 Canadair e 2 elicotteri Erickson S-64 della flotta aerea del Corpo nazionale. Permangono alcuni focolai attivi, in particolare sul versante pisano, ma il calo del vento sta determinando un miglioramento delle condizioni generali e una maggiore efficacia delle operazioni di contenimento.

xb8/tvi/mca3 (fonte video: Vigili del Fuoco)

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