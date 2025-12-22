La Fondazione ‘Piemonte dal vivo’ è il più grande palcoscenico d’Italia

Il Ministero della Cultura ha promosso la Fondazione Piemonte dal Vivo al 1° posto nella graduatoria dei Circuiti multidisciplinari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, per il triennio 2025–2027. È la prima volta che la Fondazione ottiene questo primato, con un punteggio di 80,92.

I dati confermano come, in questi anni, la Fondazione si sia fatta interprete del Programma Triennale della Cultura regionale, mettendo in pratica, nel quotidiano dei teatri, dei comuni, delle comunità, la visione strategica della Regione sullo spettacolo dal vivo e, più in generale, sul ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile, l’inclusione e il benessere dei territori.

IL CIRCUITO – Per il triennio 2025-2027 Piemonte dal Vivo sviluppa la propria azione intessendo fra loro 3 assi fondamentali: le 30 stagioni comunali in corso, in sinergia con gli enti locali, per portare sul territorio i vari linguaggi della messinscena, per un totale di circa 300 repliche.

Il progetto Corto Circuito, che sostiene spazi rigenerati e nuove comunità culturali, favorendo lo sviluppo culturale attraverso pratiche contemporanee,, con un totale di circa 180 repliche a stagione.

La terza direttrice è rivolta alle Nuove Generazioni, uno degli ambiti strategici della Fondazione. L’azione integra spettacoli, formazione e partecipazione, in dialogo con scuole e famiglie. Accanto alla programmazione per l’infanzia, cresce l’attenzione per il pubblico adolescente, con produzioni serali dedicate e attività di approfondimento.

I NUMERI – Nel corso del 2025, la Fondazione Piemonte dal Vivo ha programmato circa 900 recite tra prosa, danza, musica e circo contemporaneo, raggiungendo 73 comuni in 8 province, attivando una rete composta da 156 spazi, tra teatri, luoghi non convenzionali e siti culturali. Una parte significativa di questa programmazione ha interessato le aree interne e i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti: un’azione che conferma la vocazione del Circuito al riequilibrio territoriale e al contrasto della marginalità culturale.

LE PAROLE – Manuela Lamberti, presidente di Piemonte dal Vivo, ha dichiarato: “Sono diventata presidente in un momento di grande crescita per Piemonte dal Vivo, circuito che si è fatto interprete delle sfide contemporanee. Oltre all’attività tradizionale, infatti, il Circuito ha saputo sperimentare e integrare nuove traiettorie di sviluppo e nuovi linguaggi. Nel mio percorso intendo porre grande attenzione ai mutamenti, puntando sulla centralità dell’uomo e accogliendo le grandi sfide di quest’epoca”.