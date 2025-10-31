Attualità Cucina Eventi

San Damiano d'Asti: da domani a lunedì 3 novembre la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

San Damiano si prepara a vivere 3 giorni all’insegna dei profumi e dei sapori autunnali con la 14ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, come da tradizione in concomitanza con la Fiera dei Santi, dal 1° al 3 novembre 2025. L’edizione 2025 si annuncia particolarmente ricca e partecipata: tutti gli spazi dedicati agli espositori del tartufo sono già esauriti. L’iniziativa è organizzata da Comune, Regione, Associazione Tartufai Sandamianesi, Consorzio Euro Fiva 2000 e associazioni del territorio.

PROGRAMMA – Sabato 1° novembre alle ore 21 la suggestiva Ricerca Simulata in Notturna del Tartufo, un’esperienza gratuita e aperta a tutti, con servizio navetta da Piazza Libertà fino al bosco in Borgata San Luigi, dove i trifolao e i loro cani mostreranno l’antica arte della cerca.

Domenica 2 novembre sarà dedicata alla fiera: in Piazza Libertà esposizione e vendita di tartufi, prodotti tipici ed eccellenze gastronomiche, oltre al “Bosco in Piazza”, percorso didattico e dimostrativo che riproduce l’ambiente naturale dove cresce il tartufo. 
Piazza 1275, Piazza Giovanni XXIII e Baluardo Palestro ospiteranno l’esposizione delle macchine agricole, il gran mercato commerciale e la mostra mercato dei piccoli animali.
Appuntamenti eno-gastronomici con la Pro Loco di San Damiano d’Asti e i piatti a base di tartufo, il Comitato Palio con lo stand gastronomico, la degustazione di vini del territorio presso l’Enoteca Regionale Colline Alfieri e il Centro Anziani Clemente Nosengo, che organizzerà per la prima volta il Pranzo con Bagna Cauda.

Lunedì 3 novembre si proseguirà con l’esposizione di macchine agricole e il gran mercato commerciale nel concentrico cittadino, in concomitanza con il mercato settimanale. Durante tutta la manifestazione, Piazza Libertà ospiterà il “Bosco in Piazza”, mentre in Piazza Stefanizzi sarà attivo il Luna Park, insieme al raduno Camper Club La Granda.

