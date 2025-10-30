Carcere di Fossano: la Penitenziaria sequestra 2 telefonini e chiede la schermatura delle strutture

Importante sequestro, ieri, nel carcere di Fossano, da parte dei Baschi Azzurri della Penitenziaria che hanno trovato 2 telefonini, completi di sim card, abilmente nascosti in 2 diverse celle della Seconda Sezione. Lo rende noto Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del SAPPE: “I dispositivi erano stati ben nascosti all’interno di calzini appesi con lacci da scarpe, uno dietro l’intercapedine del citofono, l’altro nel condotto di aerazione. E i 2 detenuti hanno ammesso il possesso dei telefoni, subito sequestrati, con deferimento dei soggetti all’autorità giudiziaria. Il ritrovamento evidenzia la costante pressione con cui la criminalità cerca di minare la sicurezza interna degli istituti e della società libera, visto che i telefoni in carcere sono spesso veicolo di contatti con gli ambienti criminali esterni. Il crimine si evolve e utilizza le microtecnologie, le forze dell’ordine vengono lasciate sole, in carenza di strumenti elettronici e mezzi moderni per contrastarli”.

Vicente Santilli, segretario piemontese SAPPE

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, sottolinea l’evolversi dei mezzi dei criminali e la necessità di interventi sugli istituti e di nuove dotazioni per i poliziotti: “Noi denunciamo da anni l’utilizzo dei cellulari e il sorvolo di droni, chiedendo di schermare le carceri e dotando tutti i Reparti del Corpo di sistemi per rendere inattivi i sorvoli sulle strutture. Il traffico illecito con i droni è favorito dalla libertà di movimento dei detenuti, grazie al regime custodiale aperto che offre livelli minimi di sicurezza. La Polizia Penitenziaria va messa nelle migliori condizioni di lavoro, con dotazioni personali e di reparto, per garantire l’ordine all’interno degli istituti, tutelandone la sicurezza, a beneficio della collettività libera”.

Donato Capece, segretario generale SAPPE