Aria condizionata: quanto pesa davvero in bolletta?

L’aria condizionata può pesare molto sulla bolletta estiva. Il costo dipende da diversi fattori: il tipo di condizionatore, per quante ore lo usi, la sua classe energetica e la zona in cui vivi. Capire questi aspetti ti aiuta a stimare la spesa e a risparmiare.

Cosa fa variare i consumi

Il Modello – Non tutti i condizionatori consumano allo stesso modo. I portatili sono i più “assetati” di energia (circa 1,0-1,8 kWh/ora). Gli Split fissi senza inverter consumano di più (0,8-1,2 kWh/ora) rispetto a quelli con tecnologia inverter (A++, A+++), che sono i più efficienti (0,4-0,7 kWh/ora) perché regolano la potenza. I Multisplit, che servono più stanze, possono consumare tra 1,2 e 1,8

kWh/ora. Classe energetica e potenza – Un condizionatore in classe energetica alta (A o superiore) consuma meno (circa 160 kWh all’anno) rispetto a uno in classe C (fino a 260 kWh). Anche la potenza (misurata in BTU) è importante: più il condizionatore è potente, più energia consumerà. Costo dell’energia e ambiente – Il costo dell’elettricità cambia. Ma il costo orario può aumentare se fa molto caldo fuori, se la temperatura interna è troppo bassa o se la stanza non è ben isolata.

La previsione di spesa

Prendendo come esempio un uso di 8 ore al giorno per 3 mesi (giugno, luglio, agosto): un Inverter di classe A++ può costare tra 0,11 e 0,20 euro all’ora, arrivando a un totale estivo di 79-144 euro.

Uno Split base di classe A costa circa 0,17-0,25 euro all’ora, per un totale estivo di 122-180 euro.

Un Multisplit (2 unità), più costoso, va da 0,34-0,50 euro all’ora, per un totale estivo di 244-360 euro.

Se in casa usi almeno 2 condizionatori per 8 ore al giorno per 3 mesi, la spesa media per l’estate 2025 potrebbe variare da circa 158 euro (per i modelli più efficienti) a 720 euro.

I trucchi per spendere meno



Manutenzione – Pulisci regolarmente il condizionatore e controlla il gas. Un apparecchio sporco o con problemi può consumare fino al 30% in più.

Posizione – Installa il condizionatore in alto sulla parete; l’aria fredda scende e si mescola meglio.

Ombra – Chiudi persiane, tapparelle o tende nelle ore più calde. Questo riduce il calore che entra in casa.

Meno Calore Interno – Nelle ore più calde, cerca di usare meno apparecchi che producono calore (computer, TV, luci).

Fotovoltaico – Se hai pannelli solari, considera di abbinare un sistema a pompa di calore e usalo quando i pannelli producono di più (a metà giornata).

Seguendo questi consigli, potrai goderti il fresco senza far lievitare la bolletta