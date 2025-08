La sicurezza in auto oltre l’indispensabile

Oggi ci addentriamo in 3 tre sistemi che, pur meno noti al grande pubblico, contribuiscono in modo significativo a rendere i nostri viaggi più sicuri, intervenendo in situazioni critiche o prevenendo incidenti.

Il controllo elettronico della stabilità (ESP/ESC)



Se l’ABS gestisce la frenata, l’ESP (o ESC) estende l’azione all’intera dinamica del veicolo. Immaginate di perdere aderenza in curva o durante una manovra improvvisa: l’ESP è lì. Monitora costantemente la traiettoria desiderata dal conducente e quella reale. Se rileva una sbandata (sottosterzo o sovrasterzo), interviene frenando selettivamente una o più ruote e, se necessario, riducendo la potenza del motore. Questo corregge la traiettoria e riporta il veicolo sotto controllo, spesso prima che il conducente se ne accorga. Obbligatorio in Europa, è un baluardo della sicurezza attiva.

I sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)



La corretta pressione dei pneumatici è fondamentale per la sicurezza. Gomme sgonfie compromettono tenuta di strada, frenata e stabilità, aumentando i rischi. Il TPMS monitora proprio questo. Esistono sistemi diretti, con sensori nelle gomme che trasmettono la pressione, e indiretti, che usano i sensori ABS per rilevare differenze nella velocità di rotazione. Obbligatorio dal 2014 in UE, il TPMS ci avvisa di un problema essenziale spesso trascurato.

I fari adattivi e l’illuminazione Intelligente



Guidare di notte è più rischioso. I fari adattivi e l’illuminazione intelligente vanno oltre il fascio di luce fisso. Usano sensori per modificare attivamente il fascio luminoso in base alle condizioni: in curva, i fari ruotano per illuminare la svolta. I sistemi più avanzati regolano intensità e forma del fascio anche in presenza di altri veicoli, illuminando al massimo senza abbagliare. Questo migliora drasticamente la visibilità notturna per il conducente e riduce il rischio di incidenti causati dall’abbagliamento altrui.

ESP, TPMS e fari adattivi sono esempi concreti di come la tecnologia continui a progredire per proteggerci. La loro integrazione nelle auto moderne non solo migliora la sicurezza, ma ci permette di affrontare la strada con maggiore serenità e controllo.