Un club Lions dona alla Biblioteca Civica una copia della ‘Costituzione in braille’

In occasione della giornata Lions dedicata ad Helen Keller, la donna della Luce, il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce ha donato, mercoledì 4 giugno, una copia della Costituzione Italiana in braille alla Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, per continuare a ricordare questo significativo personaggio. Il prezioso dono è stato consegnato nella Sala Helen Keller (2° piano) dalla presidente del Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, Orietta Bocchio, all’assessora Irena Molina, alla presenza del presidente della Sezione di Alessandria dell’Unione Ciechi e Ipovedenti, Valter Scarfia.

IL BRAILLE – Sistema di scrittura tattile che utilizza combinazioni di punti in rilievo per rappresentare lettere, numeri, segni di interpunzione e altri simboli, rendendolo comprensibile al tatto, messo a punto da Louis Braille (1809-1852) nel corso della prima metà del Secolo XIX.

LE PAROLE – Così la presidente Orietta Bocchio: “Questo è l’11° anno che il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce dedica un service a favore delle persone non vedenti in occasione di questa ricorrenza. Lo scorso anno è stato consegnato un visore per ciechi, mentre quest’anno abbiamo pensato alla Costituzione in braille che la rende accessibile a ciechi e ipovedenti, promuovendo l’inclusione e combattendo la discriminazione”.